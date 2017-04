இனி நான் பினாமி முதல்வர் அல்ல -முடிவுக்கு வந்த கம்பெனி ஆட்சி- உற்சாகத்தில் எடப்பாடி!

சசிகலா குடும்பத்தின் ஆதிக்கம் ஒழிந்ததால் இனி தாம் பினாமி முதல்வர் அல்ல என்ற மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறாராம் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

English summary

ADMK Sources said that Team Edappadi Palanisamy very happy over the oust Sasikala and Dinakaran from the Party.