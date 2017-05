இன்று மாலை முக்கிய அறிவிப்பு... - மாஃபா பாண்டியராஜன் திடீர் தகவல்!

இரு அணிகள் இணைப்பு குறித்து பேச அமைக்கப்பட்ட குழு கலைக்கவில்லை என மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 1, 2017, 15:51 [IST]

English summary

Former minister Mafoi Pandiarajan has said that his team will announce an important decision this evening.