ஆர்.கே.நகரில் ஓ.பி.எஸ் அதிமுக போட்டி.. வேட்பாளராக மதுசூதனன் அறிவிப்பு

ஆர்.கே.நகர் சட்டசபைத் தொகுதி இடைத் தேர்தலில் ஓ.பி.எஸ். அதிமுக சார்பில் வேட்பாளராக அவைத் தலைவர் மதுசூதனன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 17:29 [IST]

Team OPS has announced its candidate for RK Nagar by poll. Party's presidium chairman Madhosudanan will contest.