எடப்பாடி + ஒட்டுமொத்த அதிமுகவும் 22-ந் தேதி நம்ம கையில்.. அபார நம்பிக்கையில் ஓபி.எஸ்.!

இரட்டை இலை தங்களுக்கே கிடைக்கும் எனவும் வரும் 22-ந் தேதி ஒட்டுமொத்த அதிமுகவும் தங்கள் வசமாகும் எனவும் ஓ. பன்னீர்செல்வம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, March 20, 2017, 13:26 [IST]

English summary

Team O Panneerselvam very confident over that the Election Commission will allot two leaves symbol to them in RK Nagar By poll.