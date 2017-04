அதிமுக அணிகள் இணைந்தால் அம்மா மர்ம மரணத்துக்கு நீதி விசாரணை கோரும் கோஷம் அம்போவா?

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணையும் நிலையில் ஓபிஎஸ் அணியின் பிரதான கோரிக்கையான ஜெயலலிதாவின் மரணத்துக்கு நீதி விசாரணை கோரும் கோரிக்கை கைவிடப்படலாம் என தெரிகிறது.

English summary

ADMK sources said that if the Team O Pannerselvam join with the Team Edappadi Palanisamy, they will drop the demand to probe on Jayalalithaa's death.