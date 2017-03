ஆர்.கே.நகரில் ஓபிஎஸ் அதிமுக வேட்பாளராக மதுசூதனன்? அதிரடி வியூகம்!

ஆர்கே நகரில் ஓபிஎஸ் அதிமுக வேட்பாளராக மதுசூதனனை நிறுத்த அதிரடி வியூகம் வகுக்கப்பட்டு வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

According to the sources said that Team OPS will field Madhusoodanan as a candidate in RK Nagar By Poll.