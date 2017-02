சூப்பர் குஷியில் ஓ.பி.எஸ்... ஒரே நாளில் 1 அமைச்சர், 1 மூத்த தலைவர், 3 எம்.பிக்களை அள்ளினார்!

முதல்வர் ஓ.பி.எஸ் அணியில் இன்று ஒரே நாளில் ஒரு அமைச்சர், ஒரு மூத்த தலைவர், 3 எம்.பிக்கள் வந்து சேர்ந்தனர்.

English summary

Team OPS is happy with a very good catch in single day today as they could garner the support of a senior leader (Ponnayan), 3 MPS and one minister (Mafoi Pandiarajan).