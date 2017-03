ஜெயா டிவிக்கு போட்டியாக அம்மா டிவி தொடங்கும் ஓபிஎஸ் அணி

ஜெயா டிவிக்கு போட்டியாக அம்மா டிவி என்ற பெயரில் புதிய சேனலை தொடங்கும் முயற்சியில் ஓபிஎஸ் அணி இறங்கியுள்ளதாம்.

English summary

Sources said that Team O Panneerselvam will launch the TV Channel in the name of "AMMA".