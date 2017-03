சேலத்தில் அங்கிட்டு ஓபிஎஸ் கோஷ்டி உண்ணாவிரதம்...இங்கிட்டு சசி அணி அன்னதானம்

சேலத்தில் ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு ஓபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்தவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்த இடத்திற்கு அருகில் அன்னதானம் போட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

In Salem, Team OPS observed fast today., But pro Sasikala group ADMK men arranged for annadhanam near the fasting place.