தமிழக அமைச்சர்கள் 10 பேரின் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுகிறது ஓபிஎஸ் அதிமுக?

ஆர்கே நகர் தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது தமிழக அமைச்சர்கள் 10 பேரின் ஊழல் பட்டியலை வெளியிட ஓபிஎஸ் அதிமுக திட்டமிட்டுள்ளதாம்.

English summary

Sources said that Team OPS will release the list of 10 corrupt TamilNadu Ministers.