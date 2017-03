ஜெ.வின் கமாண்டோக்களை திரும்ப பெற்றது ஏன்?- மத்திய அரசுக்கு ஓபிஎஸ் அணி அதிரடி கடிதம்!

ஜெயலிதாவின் கறுப்புபூனை படை பாதுகாப்பு திரும்பப் பெறப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன என்று ஓபிஎஸ் அணி சார்பில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Team OPS has sought explanation from the centre on withdrawal of NSG to the late leader Jayalalitha.