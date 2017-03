ஆர்.கே.நகர் இடைத் தேர்தல்: ம.ந.கூ ஆதரவை கோருகிறது ஓபிஎஸ் அதிமுக!

ஆர்கே நகர் இடைத் தேர்தலில் மக்கள் நலக் கூட்டணியின் ஆதரவை கேட்க முடிவு செய்துள்ளது ஓபிஎஸ் அதிமுக.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Team O Panneerselvam will meet PWF leaders and seeking support for RK Nagar Byelections.