அடடே! ஓபிஎஸ் அதிமுகவின் சின்னம் இரட்டை இலை சின்னம் மாதிரியே இருக்கே!

ஓபிஎஸ் அதிமுகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இரட்டை விளக்கு மின்கம்பம் முடக்கப்பட்ட இரட்டை இலை சின்னம் போல இருப்பது அந்த அணியினரை மகிழ்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.

English summary

Team OPS now got Electric pole symbol for RK Nagar By Election. This Electric Pole comes closest to the ADMK's frozen Two Leaves symbol.