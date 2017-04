சசி, தினகரனை விரட்டி இணையும் ஓபிஎஸ்- எடப்பாடி அணிகள்! இருதரப்பு பேச்சுக்கு தலா ஐவர் குழு அமைப்பு!

அதிமுகவின் ஓபிஎஸ்-எடப்பாடி அணிகள் இணைவது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 12:38 [IST]

English summary

ADMK Sources said that Team O Panneerselvam and Team Edappadi Panneerselvam has decide to join with hands against Sasikala and Dinakaran.