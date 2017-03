இரட்டை இலை வழக்கில் நாளை க்ளைமாக்ஸ்.. பாஜகவிடம் கெஞ்சி சரணடைய துடிக்கும் சசிஅதிமுக!

இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு என்ற வழக்கில் நாளை தேர்தல் ஆணையம் விசாரணை நடத்த உள்ளது. தற்போது பாஜக எங்களின் தோழமை கட்சி எனக் கூறி சரணடைய துடிக்கிறது சசிகலா அதிமுக,

Team Sasikala has appealed to BJP on the Two leaves symbol issue. Team Sasikala's Ex MLA VP Kalairajan said that ADMK party was introduced the BJP to TamilNadu.