ஆர்.கே.நகர் தேர்தல்: இரட்டை இலைக்காக தினகரன் களமிறக்கிய ஸ்லீப்பர் செல்கள் இவர்கள்தான்!

ஆர்.கே.நகர் இடைத் தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னத்தை எப்படியும் பெற்றுவிட வேண்டும் என்பதில் படுதீவிரமாக இருக்கிறது தினகரன் தரப்பு.

English summary

Team Sasikala active lobbying to catch the two leaves symbol for RK Nagar By-Poll.