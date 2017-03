பொதுச்செயலர் விவகாரம்: பொதுக்குழு உறுப்பினர்களிடம் பிரமாண பத்திரத்தில் கையெழுத்து- சசி கோஷ்டி பிஸி

அதிமுக பொதுச்செயலாளராக சசிகலா நியமிக்கப்பட்டதை நியாயப்படுத்தும் விதமாக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களிடம் பிரமாண பத்திரத்தில் கையெழுத்து வாங்கும் முயற்சி தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

Team Sasikala group defended the decision to appoint Sasikala as ADMK interim General Secretary. Now they are getting signatures in Affidavit from General Body members for support to Sasikala.