அய்யய்யோ 11 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலா? ஆளைவிடுங்கப்பா.. அலறிய தினகரன்

ஓபிஎஸ் அணி 11 எம்.எல்.ஏக்கள் மீது தற்போது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம் என்ற முடிவில் இருக்கிறதாம் சசிகலா அணி.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK Sources said that Team Sasikala decided not to take action against 11 Team OPS MLAs.