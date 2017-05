ஜவ்வாய் இழுக்கும் கொடநாடு கொலை வழக்கு...துப்பு தேடும் அதிகாரிகள்!

கொடநாடு எஸ்டேட் காவலாளி கொலை வழக்கில் துப்பு தேடி தொலைதொடர்பு அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

English summary

TN telecommunications department officials reviewing Kodanadu estate for a hint of Kodanadu security murder as if any conversations took place on the day of murder