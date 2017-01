குளிரும் மார்கழியில் சித்திரை போல கொதிக்கும் வெப்பம்- காரணம் என்ன?

தமிழகத்தில் வானம் மேகமூட்ட மின்றி தெளிவாக காணப்படுவதால் பல்வேறு நகரங்களில் வெப்பம் அதிகரித்து வருவதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

English summary

Many cities in Tamil Nadu have registered high temperature for the last few days despite the winter.