சென்னையில் ஹிட் அடித்த வெயில் 107 டிகிரி பாரன்ஹீட் பதிவு - அனல் காற்று நீடிக்குமாம்!

சென்னையில் இந்தாண்டு இதுவரையில்லாத அளவாக 107 டிகிரி வெப்பம் பதிவானது. அனல் காற்று வீசுவதால் மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ளனர்.

English summary

The hottest part of the summer, Agni Nakshatram, started yesterday on 4th May). The heat continued in Tamil Nadu. The temperature 107 Degrees Fahrenheit is touch in Chennai.