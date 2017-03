இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது நமக்கு ஆத்திரங்கள் வருது மக்களே!

குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு கோயிலில் விற்கப்படும் விசேஷ பேனா மூலம் தேர்வு எழுதினால் 100 சதவீத தேர்ச்சி நிச்சயம் என்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Kashthabhanjan Temple located in Gujarat’s Panchmahal district claims that using the ‘magical pen’ can help the students achieve success in their exams.