பிள்ளை வரம் தரும் ரத்தினவேல் முருகன்- ஆணி செருப்பில் நின்று எலுமிச்சை ஏலம் விட்ட நாட்டாமை

பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு விழுப்புரம் அருகே ரத்தினவேல் முருகன் கோவிலில் ஆணி செருப்பில் நின்று எலுமிச்சை ஏலம் விடப்பட்டது.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 13:29 [IST]

English summary

A temple lemon was gone on auction for the amount of Rs 68,100 near Villupuram.