செம்மரம் கடத்திய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 10 பேரை கைது செய்தது ஆந்திர போலீஸ்! - வீடியோ

ஆந்திராவில் செம்மரம் கடத்திய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 10 பேரை அம்மாநில போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ten Tamils have been arrested in Andhra for smuggling red sandal. Chithoor police seized the 8 lakh worth red sandal from them.