திண்டிவனம் அருகே எதிர்ப்பை மீறி டாஸ்மாக் மதுக்கடை திறந்த அரசு... உடைத்து நொறுக்கிய மக்கள்

விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே புதியதாகத் திறக்கப்பட்ட டாஸ்மாக் அரசு மதுபானக் கடையை பொதுமக்கள் அடித்து நொறுக்கிய சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tension after villagers attack newly-shifted Tasmac shop near to Dindivanam. More Tasmac liquor shops come under attack in TN on nowadays.