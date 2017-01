அலங்காநல்லூர்: வாடிவாசலுக்குள் கோயில் காளைகளுக்கு அனுமதி மறுப்பு- இளைஞர்கள் குவிந்ததால் பதற்றம்!!

அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் வாடிவாசலுக்குள் கோயில் காளைகள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. அதேநேரத்தில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக வெளிமாவட்ட இளைஞர்கள் பெருமளவில் திரண்டுள்ளதால் அங்கு பதற்றம் தொடருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 16, 2017, 8:09 [IST]

English summary

Tension prevailed in Alanganallur, the famous venue for the Jallikattu.