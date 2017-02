தைப்பூசம் : வடலூர் வள்ளலார் கோவிலில் ஜோதி தரிசன விழா கோலாகலம் - பக்தர்கள் குவிந்தனர்

வடலூர் சத்திய ஞான சபையில் 146-ஆவது தைப்பூச ஜோதி தரிசனப் பெருவிழா கோலகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஜோதி தரிசனத்தைக் காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்துள்ளனர்.

English summary

Lakhs of devotees are thronging to Vadalur on the eve of Thaipoosam and Jothi darisanam.