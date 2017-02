தைப்பூசம்: முருகன் ஆலயங்களில் காவடி சுமந்து வந்து பக்தர்கள் வழிபாடு - தேரோட்டம் கோலாகலம்

தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளிலும் பக்தர்கள் குவிந்துள்ளனர். ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் ஆலயத்தில் தைப்பூச தேரோட்டம் கோலகலமாக நடைபெற்றது.

English summary

Thai Pusam festival at Palani features thousands of devotees take Kavadi. Thaipusam or Thai Poosam is a Hindu festival celebrated mostly by the Tamil community. It falls in Tamil Solar month Thai which is Solar month Makara in other Hindu calendars