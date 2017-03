தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக தளவாய் சுந்தரம் நியமனம்

தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக முன்னாள் அமைச்சர் தளவாய்சுந்தரம் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former minister Thalavai Sundaram appointed as a representative of Delhi