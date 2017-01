முதல்வர் ஓபிஎஸ்-க்கு எதிராக தம்பிதுரை போர்க்கொடி- ஆட்சியை சசிகலாவிடம் ஒப்படைக்க வலியுறுத்தல்!

சசிகலா முதல்வராக தம்பிதுரை ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். ஆட்சியை சசிகலாவிடம் ஒப்படைக்கவும் தம்பிதுரை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:26 [IST]

English summary

Lok Sabha Deputy Speaker Thambidurai called Sasikala to be Chief Minsiter of Tamilnadu