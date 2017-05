சசிகலாவை நீக்கணும்னா 2 அணிகளும் சேரணும்.. தம்பிதுரை சொல்லும் புது ஐடியா

அதிமுக அம்மா கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக உள்ள சசிகலாவை பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்றால் இரு அணிகளும் இணைந்தால்தான் முடியும் என்று தம்பிதுரை புது ஐடியா கொடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

MP Thambidurai has given an idea to remove Sasikala from ADMK in Hosur.