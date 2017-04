நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிறோம்.. நீங்கள் கிளம்புங்கள்.. விவசாயிகளை சந்தித்து தம்பிதுரை பேச்சுவார்த்தை

பாதி மீசையை வழித்து தமிழக விவசாயிகள் டெல்லியில் நூதனப் போராட்டத்தை 21வது நாளான இன்று நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களை லோக் சபா துணை சபா நாயகர் 3வது முறையாக இன்றும் சந்தித்து பேசினார்.

English summary

Lok Sabha Deputy Speaker Thambidurai has met protesting farmers at Jantar Mantar in Delhi.