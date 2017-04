அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விஜயபாஸ்கர் டிஸ்மிஸ்? சென்னையில் பரபர சந்திப்புகள்

அதிமுக (அம்மா) அணி துணைப் பொதுச்செயலர் டிடிவி தினகரனை லோக்சபா துணைசபா நாயகர் தம்பிதுரை திடீரென சந்தித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Loksabha Deputy Speaker and ADMK senior leader Thambidurai today met TTV Dinakaran on the TamilNadu Health Minister Vijaya Baskar issue.