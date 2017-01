அங்கே அப்பா- மகன் சண்டையைப் பாத்தீங்களா.. எதை மேற்கோள் காட்டுகிறார் பாருங்க தம்பித்துரை!

உத்தரபிரதேசத்தில் அப்பா கட்சித் தலைவராகவும், மகன் முதல்வராகவும் இருப்பதால் பிரச்சினை ஏற்பட்டது. இதே போல ஒரு நிலை தமிழகத்திற்கு வரக்கூடாது என்று லோக்சபா எம்.பி, தம்பித்துரை கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK MP Thambidurai has quoted UP political situation and asked Sasikala to become the CM soon