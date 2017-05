சசிகலாவை தனிப்பட்ட முறையில் யாராலும் நீக்க முடியாது - தம்பிதுரை திட்டவட்டம்

சசிகலா முறைப்படி பொதுக்குழுவால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர். நானோ, மற்றவர்களோ அவரை தனிப்பட்ட முறையில் நீக்கிவிட முடியாது என்று தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Lok Sabha deputy speaker M Thambidurai says about remove of sasikala from admk party