தமிழக முதல்வராக எடப்பாடி பழனிச்சாமியே தொடருவார்: தம்பிதுரை பேட்டி

எடப்பாடி பழனிச்சாமியே தமிழக முதல்வராக தொடருவார் என்று லோக்சபா துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்தார்.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 20:49 [IST]

English summary

Lok sabha deputy speaker Thambidurai welcomes OPS's statement on merger of factions. Open for talk with OPS team.