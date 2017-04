இரு அணிகள் இணைய பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார்... ஓபிஎஸ் அறிவிப்பு - தம்பிதுரை வரவேற்பு

எல்லோரும் சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்று ஓபிஎஸ் கூறியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்று லோக்சபா துணை சபாநாயகர் தம்பித்துரை கூறியுள்ளார்.

English summary

Lok sabha deputy speaker Thambidurai welcomes OPS's statement on merger of factions. Open for talk with OPS team.