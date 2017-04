சட்டுபுட்டுன்னு பிரச்சனைய முடிச்சிட்டு மக்கள் வேலைய பாருங்கள்.. அதிமுகவிற்கு தமிழிசை அட்வைஸ்

அதிமுகவில் நடந்து வரும் பிரச்சனைகளை சட்டுபுட்டுன்னு முடித்துவிட்டு மக்கள் வேலையை பாருங்கள் என்று பாஜக தலைவர் தமிழிசை கூறியுள்ளார்.

English summary

BJP leader Thamizhisai has advised ADMK leaders to sort out the problems within the party soon.