பெண்ணை வெறித்தனமாய் தாக்கிய போலீசை கண்டித்து உண்ணாவிரதம்... தமிழிசை நேரில் சென்று ஆதரவு

மதுவிற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய பெண்ணை கன்னத்தில் அறைந்த ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜனை கண்டித்து இன்று உண்ணாவிரதம் போராட்டம் திருப்பூரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தமிழிசை கலந்து கொண்டு ஆதரவு தெரிவித்தார்

English summary

BJP leader Thamizhisai has met women, who stage hunger strike against ADSP Pandiarajan and Tasmac in Tirupur.