ரஜினியை நம்பி நாங்கள் இல்லை.. தமிழகத்தில் பாஜக தானாக வளரும்… தமிழிசை பலே பல்டி!

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தை வைத்து தமிழ்நாட்டில் பாஜக காலூன்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பாஜக தலைவர் தமிழிசை கூறியுள்ளார்.

English summary

BJP leader Thamizhisai has opposed Rajini’s speech about persons, who met him for political benefit.