பெண்ணை வெறித்தனமாய் தாக்கிய போலீசை டிஸ்மிஸ் செய்யனும்... தமிழிசை ஆவேசம்

மதுவிற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய பெண்ணை கன்னத்தில் அறைந்த ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜனை பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று தமிழிசை ஆவேசமாக கூறியுள்ளார்.

English summary

BJP leader Thamizhisai has urged to dismiss the ADSP Pandiarajan, who attacked woman in anti Tasmac protest.