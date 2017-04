சசிகலாவை கட்சியில் இருந்து நீக்கச் சொல்ல ஓ.பி.எஸ்.,க்கு தகுதி இல்லை.. தங்கதமிழ்செல்வன் பேட்டி

பொதுச் செயலாளர் பதவியில் சசிகலாவும், துணைப் பொதுச் செயலாளர் பதவியில் டிடிவி தினகரன் நீடிப்பார்கள் என்று தங்கதமிழ்செல்வன் எம்.எல்.ஏ. தெரிவித்துள்ளார்

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 19:26 [IST]

English summary

ADMK Mla ThangaTamilSelvan Condemnes about former chief minister o.pannerselvam speech about sasikala