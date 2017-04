தினகரனின் முதல்வர் ஆசை.. சரியான நேரம் பார்த்து ஆப்படித்த தங்கமணி, வேலுமணி!

முதல்வராக வேண்டும் என்று டிடிவி தினகரனுக்கு ஏற்பட்ட ஆசைக்கு அமைச்சர்கள் தங்கமணியும், வேலுமணியும் முட்டுக்கட்டை போட்டது தற்போது கட்சி பிளவுக்கு காரணமாகியுள்ளது.

English summary

Ministers Thangamani and Velumani have used their power to stall Dinakaran from becoming Chief Minister, say sources.