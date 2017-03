இயக்குநர் தங்கர்பச்சான் தனி இயக்கம் தொடங்குகிறார்.. மாணவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்கிறார்

திரைப்பட இயக்குநர் தங்கர்பச்சான் தனி இயக்கம் தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். இந்த இயக்கத்தின் பெயர் குறித்து மாணவர்கள், இளைஞர்கள் ஆலோசனை வழங்கவும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தங்கர்பச்சான்.

English summary

Director Thangar Bachan has announced that he will launch a movement with Students and Youths.