ப.பாண்டி- ஒவ்வொருவரும் பார்க்க வேண்டிய படம்... தங்கர்பச்சான் பாராட்டு

நடிகர் ராஜ்கிரண் நடித்த ப.பாண்டி படத்தை ஒவ்வொரு வரும் பார்க்க வேண்டும் என்று தங்கர்பச்சான் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Director Thangar Bachchan says Pa.Pandi film which was starred by Rajkiran and directed by Dhanush was good film, everyone has to see that film.