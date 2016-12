மோடிக்கு தூக்கு கயிறு அனுப்பும் போராட்டம்.. தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தினர் கைது

பிரதமர் மோடியை கண்டித்து தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கைதாகினர்.

English summary

Thanthai Periyar Dravidar Kazhagam protest against of prime minister modi at kovai