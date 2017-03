சசிகலாவை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் செய்யும் அரசியலுக்கு 84% பேர் வரவேற்பு - தந்திடிவி கருத்துக்கணிப்பு

முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் சசிகலா எதிர்ப்பு நிலை அரசியல் வரவேற்கத்தக்கது என்று 84% பேர் தந்தி டிவி நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 11:00 [IST]

English summary

According to Thanthi TV survey People have welcomed the rebellion of OPS against V.K. Sasikala