கூடங்குளம் 2-வது அணு உலையில் மீண்டும் தொடங்கியது மின்உற்பத்தி

கடந்த 5-ந்தேதி 2-வது அணு உலையின் டர்பனில் ஏற்பட்ட திடீர் பழுது காரணமாக மின்உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டது. பழுது சரிசெய்யப்பட்டு தற்போது மீண்டும் மின்உற்பத்தி தொடங்கியது.

English summary

The 2nd unit of Kudankulam Nuclear Power Plant generate power to its full capacity of 900 MW soon, sources said