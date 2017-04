கோஷ்டிகள் இணைப்பு... அலட்டிக் கொள்ளாத ஓபிஎஸ்... காரணம் அந்த ஆபரேஷன்தான்!

அதிமுக கோஷ்டிகள் இணைப்பு தொடர்பாக ஆயிரம் முட்டுக்கட்டைகள் இருந்தாலும் அதைபற்றியெல்லாம் அலட்டாமல் ஓபிஎஸ் வலம் வருவது ஆச்சரியத்தை தருகிறது.

English summary

The ADMK party and the TN regime are for us,says OPS to his close circle.so they are more confident.