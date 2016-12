ராமர் பாதுகை அரசாண்ட பாணி.. ஜெ. நாற்காலி முன்னிலையில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு!

ராமாயண இதிகாசத்தில், ராமர் பாதுகையை வைத்து அவரது தம்பி பரதன் அரசாண்ட பாணியில் அதிமுக, ஜெயலலிதா இருக்கை முன்னிலையில், அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 9:12 [IST]

English summary

The Chair used by former CM Jayalalithaa has been brought to GC council meeting venue at Vanagaram meeting.